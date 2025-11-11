Son dakika | Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'idamla' tehdit eden AKP'li trol Furkan Bölükbaşı hakkında, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltı kararı verdi.

Bölükbaşı, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 [Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı] maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir."

NE OLMUŞTU

Ömer Faruk isimli sosyal medya kullanıcısının, "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." şeklindeki paylaşımına cevap veren Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

KISA SÜREDE SİLDİ!

Furkan Bölükbaşı, söz konusu paylaşımını kısa süre sonra sildi. Tehdit paylaşımını silen Bölükbaşı, daha sonra Erdoğan'a yakınlığını bildiren paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Furkan Bölükbaşı korkudan yeni paylaşım yaptı" şeklinde yorumlandı.

Bölükbaşı, yeni paylaşımında Erdoğan'ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz" ifadelerini kullandı.