AKP'li trol Furkan Bölükbaşı Erdoğan'ı 'idamla' tehdit etti! Kısa sürede paylaşımını sildi

AKP'li sosyal medya trolü Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabından bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısına aldı. Şeriat savunucusu Bölükbaşı, Erdoğan hakkında yaptığı korkunç paylaşımı kısa sürede silerek yeni paylaşımlar yaptı.

Atatürk'e hakaret eden Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı

SEKÜLER YAŞANTIDAN ÖDÜN VERMEDEN ŞERİATI SAVUNMASIYLA BİLİNİYOR

Her fırsatta Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapan ve bu sayede fenomen olan AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, seküler yaşantısından ödün vermeden şeriat savunuculuğu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

ERDOĞAN'I 'İDAMLA' TEHDİT ETTİ

Bölükbaşı, bu kez korkunç bir paylaşıma imza attı. Başka bir Cumhuriyet düşmanı olan "omerdumgiriz" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının paylaşımını alıntılayarak cevap veren Furkan Bölükbaşı, paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adnan Menderes örneği üzerinden 'idamla' tehdit etti.

BİRİ "SAĞLAM YENİLGİYİ TADACAK" DEDİ DİĞERİ "MENDERES'İN SONU" BENZETMESİ YAPTI

Ömer Faruk isimli sosyal medya kullanıcısının, "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." şeklindeki paylaşımına cevap veren Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

KISA SÜREDE SİLDİ! "KORKUDAN YENİ PAYLAŞIM YAPTI"

Furkan Bölükbaşı, söz konusu paylaşımını kısa süre sonra sildi. Tehdit paylaşımını silen Bölükbaşı, daha sonra Erdoğan'a yakınlığını bildiren paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Furkan Bölükbaşı korkudan yeni paylaşım yaptı" şeklinde yorumlandı.

Bölükbaşı, yeni paylaşımında Erdoğan'ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANMA KORKUSU MU?

Ardından ise 15 Temmuz 2016'da yaptığı bir paylaşımı alıntıladığı paylaşımı profiline sabitledi. O paylaşımda ise, "15 Temmuz’da hangi noktadaysam bugün de aynı noktadayım. Cumhurbaşkanımızı korumak için o gece nasıl sabaha kadar mermilere göğüs gerdiysem bugün de aynısını yaparım. Son 25 yıldır milim yerimden oynamadım ve oynamayacağım" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ANKET ÜZERİNE KONUŞAN VE OSMANLI TARİHİNİ ANLATAN ALTAYLI TUTUKLANDI

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalından 20 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan videodaki ifadeleri kırpılarak, Erdoğan'ı 'hedef alan tehdit içerikli' sözler sarf ettiği iddia edilerek tutuklanmıştı.

Altaylı tutuklanmadan önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından Altaylı'nın videosunun kırpılan kısmını, "Suyun ısındı" ifadesiyle paylaşmıştı.

Fatih Altaylı, söz konusu yayında, Türkiye'de halkın, Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" dediğine işaret eden bir anketi yorumlamıştı.

Oktay Saral'ın, paylaştığı kırpılmış yayında Fatih Altaylı'nın, "Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen" ifadeleri yer alıyordu.

Aynı videonun kırpılmamış halinde ise Altaylı sözlerine, "Türk halkı sandığı sever. Gücün kendisinde olmasını ister. Babasını koysa oraya babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır" ifadesiyle başlıyor. Ardından da Osmanlı tarihi ile ilgili olan bölüme geçiyor" ifadelerini kullandığı görülüyor.

TANJU ÖZCAN: BU HERİF ARTIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HÂLİNE GELMEYE BAŞLADI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımı hakkında yaptığı paylaşımda, Bölükbaşı'nın "milli güvenlik sorunu haline geldiğini" belirterek, Fatih Altaylı için "Suyun ısındı" paylaşımı yapan Oktay Saral'ı etiketledi.

Özcan'ın paylaşımı şöyle:

"Bu herif artık milli güvenlik sorunu hâline gelmeye başladı. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyor. Ama bu yobaz, Cumhurbaşkanını açıkça tehdit ettiği hâlde “suyun ısındı” diyen yok! (@oktay_saral) Türk milletinin sabrıyla oynamayın. Bu tip defolu adamlara sahip çıkmayın!"