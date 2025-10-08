Son Dakika | Feyza Altun 'ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiası ile açıklandı. Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay ve birçok isim gözaltına alındı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, gözaltı listesinde olan isimler arasında ünlü avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı.

Altun, isminin geçmesi nedeniyle duruma itiraz etti. Saymaz'a ulaştı. Saymaz, isminin listede olduğu bilgisinin teyitli olduğunu vurguladı.

Son dakika | Hadise, Simge Sağın, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

KAPISI ÇALINDI

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı. Altun gözaltına alındı.

Öte yandan Altun, gözaltına alınanlar arasında yer alan Dilan Polat ile videoları gündem olmuştu.

Sosyal medyada Dilan Polat ile arkadaşlığı hem destek görmüş hem de eleştirilmişti.