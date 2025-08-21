Son dakika | Erzurum'da heyelan: 70 ev boşaltıldı!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeni ile bölgede bulunan 70 ev boşaltıldı.

İspir ilçesinin merkezinde bulunan Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Bölgede meydana gelen heyelan nedeni ile 70 ev tahliye edildi.

ispirde-heyelan-7-apartmanda-70-daire-875205-259982.jpg

Geçen yıllarda da heyelan yaşanan Yukarı Mahallesi’nde dün yine zeminde hareketlenmeler meydana geldi. Yolda derin çatlakların oluştuğu bölgedeki 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi.

ispirde-heyelan-7-apartmanda-70-daire-875206-259982.jpg

Vatandaşlar yakınlarının yanına ya da pansiyonlara yerleştirildi. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede sismik inceleme başlattı.

ispirde-heyelan-7-apartmanda-70-daire-875204-259982.jpg

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: AFAD SİSMİK İNCELEMELERDE BULUNUYOR

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin sıkıntılı bir alan olduğunu söyledi.

ispirde-heyelan-7-apartmanda-70-daire-875203-259982.jpg

Uzmanların üst zemini sert alt zemini gevşek olduğunu belirttiği bölge için gereken tedbirin alınacağını belirten Coşkun, “AFAD, olaya el koydu. Bizim burayla ilgili bir çalışmamız vardı. Bölgede hareketlenme oldu. AFAD ve ilgili birimlerle görüştük. Hiçbir binada kirişlerinde, statiğinde bir problem söz konusu değil. Tedbir amaçlı vatandaşları geçici bir süre akrabalarının yanına ya da pansiyonlara taşıdık. AFAD bölgede sismik inceleme yapıyor” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı