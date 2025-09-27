Son dakika | Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli, depremin saat 19.15'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Şenkaya ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 3.08 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD 3.7 DEDİ

Aynı deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 3.7 olarak ölçüldü.

Depremin derinliği ise yerin 7 kilometre olarak kaydedildi.

PERŞEMBE GÜNKÜ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLMİŞTİ

Erzurum'da, geçtiğimiz Paerşembe günü de deprem meydana gelmiş, büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen deprem, çevre illerden de hissedilmişti.

Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildiErzurum'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Aşkale ilçesi olarak deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanmıştı.

