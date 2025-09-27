Son dakika | Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli, depremin saat 19.15'te yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Şenkaya ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 3.08 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 27, 2025
ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) https://t.co/VTEv12Hg7g
27.09.2025, 19:15:39 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 3.8 km#Kandilli
AFAD 3.7 DEDİ
Aynı deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise 3.7 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği ise yerin 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 27, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Selim (Kars)
Tarih:2025-09-27
Saat:19:15:40 TSİ
Enlem:40.56861 N
Boylam:42.55806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0bFBw66yKw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
PERŞEMBE GÜNKÜ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLMİŞTİ
Erzurum'da, geçtiğimiz Paerşembe günü de deprem meydana gelmiş, büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen deprem, çevre illerden de hissedilmişti.
Merkez üssü Aşkale ilçesi olarak deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanmıştı.