Son dakika | Erzurum'da korkutan deprem
AFAD tarafından yayımlanan son bilgilere göre bugün Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2025
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2025-09-25
Saat:11:29:34 TSİ
Enlem:39.93194 N
Boylam:40.865 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/stU6R1Ikwh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 3 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI
AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de deprem hakkında açıklamada bulundu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 3.2 derinliğinde olduğunu kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 25, 2025
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) https://t.co/qP0loEDYz9
25.09.2025, 11:29:32 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 3.2 km#Kandilli
EMSC: 4.2
EMSC, Aşkale'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Aşkale'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda depremin Bayburt ve Erzincan'dan da hissedildiği kaydedildi.