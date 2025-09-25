Son dakika | Erzurum'da korkutan deprem

Son dakika | Erzurum'da korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD, Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yayımlanan son bilgilere göre bugün Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ 3 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de deprem hakkında açıklamada bulundu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 3.2 derinliğinde olduğunu kaydetti.

EMSC: 4.2

EMSC, Aşkale'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Aşkale'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda depremin Bayburt ve Erzincan'dan da hissedildiği kaydedildi.

