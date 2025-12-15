Malatya'da 5 kişinin bulunduğu araca tren çarptı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi'nde bir hemzemin geçitte trafik kazası meydana geldi. Bir yük treni, M.A. yönetimindeki 44 AHF 432 plakalı otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 5kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında sürücü M.A.’nın yanı sıra araçtaki N.A, M.F.A, A.H.A. ve A.A. isimli kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Tren minibüse çarptı: Sürücüsü yaralandı

112 ACİL EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma birimleri gönderildi. Ekipler hızla olay yerine intikal etti.

Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi ambulanslarla Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.