Tren minibüse çarptı: Sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı kapalı kasa minibüsün sürücüsü P.K., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı'nın Muradiye ve Kazımdirik- Turan Mahallesi'ne bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi. İstanbul- Edirne seferini yapmakta olan yük treni, P.K.'nın kullandığı 59 AFJ 066 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen minibüs hurdaya dönerken, sürücüsü P.K., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı P.K., ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

