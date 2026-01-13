Son dakika | Erdoğan'dan kapalı toplantıda Halep mesajı

AKP MYK, dün (12 Ocak) Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kapalı toplantıdan edinilen bilgilere göre; MYK'de Suriye'deki son gelişmeler ile 'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirildi.

AKP MYK toplandı

ERDOĞAN'DAN KAPALI TOPLANTIDA HALEP MESAJI

Suriye'nin ikinci en büyük kenti Halep'te Şam yönetimi ile SDG arasında başlayıp SDG'nin kontrol ettiği iki mahallenin Şam yönetimine geçmesini de değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Halep'teki mahallelerin SDG'den Şam yönetimine geçmesinin, Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

"2026 YILI KOLAY OLMAYACAK"

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan tarafından aktarılan bilgilere göre Erdoğan, 2026 yılının dünya açısından da kolay geçmeyeceğini ifade ederek Türkiye için en doğrusunu yapacaklarının ifade etti.