Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!

Yayınlanma:
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e yükselmesiyle, kentte 48 gündür uygulanan planlı su kesintisi bugün itibarıyla son buldu.

Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketiliyor.

su-kesintisi-1.jpg

Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 10 olarak ölçülürken, kentin 20 günlük suyu kalması nedeniyle 26 Kasım’da planlı su kesintisi başlatıldı.

Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Su kesintisi iki ay sürecekSağlık Müdürlüğü açıkladı: Su kesintisi iki ay sürecek

su-kesintisi-3.jpg

Barajdaki su seviyesinin ocak ayı itibarıyla yüzde 15 olarak ölçülmesiyle, Yalova Belediyesi, 48 gündür kent genelinde uygulanan kesintilerin bugün itibarıyla son bulduğunu duyurdu.

su-kesintisi-2.jpg

"PLANLI SU KESİNTİLERİ 13 OCAK TARİHİ İTİBARIYLA SONA ERECEK"

Yalova Belediyesi tarafından sanal medyada yapılan açıklamada, “Gökçe Barajı’nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi