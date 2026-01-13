Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve birçok eski milli futbolcuların katıldığı gösteri maçında Bilal Erdoğan da forma giydi.

GençLig'i Hacıosmanoğlu, Bilal Erdoğan ve Montella tanıttı

BİRÇOK ESKİ MİLLİ YILDIZ OYNADI

Kırmızı takımda; Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin oynadı.

Beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu gibi isimler görev aldı.

YAŞ ORTALAMASI 45

Genç Lig’in tanıtımında 45 yaş ortalamasıyla yıldız isimlerden kurulu maç yapan 2 takımın mücadelesi beraberlikle sona ererken Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İki takımın teknik direktörlüğünü ise 62 yaşındaki Rıza Çalımbay ve 65 yaşındaki Hikmet Karaman yaptı.

BİLAL ERDOĞAN HEM DAVET ETTİ HEM ELEŞTİRDİ

Bilal Erdoğan, oynanan gösteri maçı sonrasında davet ettiği isimleri eleştiri yağmuruna tuttu.

Maçtan sonra konuşan Erdoğan şunları söyledi:

Maç iyi geçti, bizim taraf bal yapmayan arı gibiydi.

Biraz koşturdum.

Neler neler kaçtı.

Biraz böyle çok ağır toplar olunca böyle nazlı oluyorlar.

Ondan dolayı maçı toparladık ama lüzumsuz yere uzattık diyebiliriz.

Çok daha erkenden alarak bitirebilirdik.

Ama çok keyifli oldu.

Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ 8-8 BERABERE BİTTİ

Lansman etkinliği; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla yapıldı.

Programda ayrıca Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı ve Taylan Oran gibi tanınmış futbolcular yer aldı. Spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ile teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman da organizasyona katılan isimler arasında bulundu.

Etkinliğin ardından protokol üyeleri ve ünlü isimlerin forma giydiği gösteri maçı oynandı. Mücadele 8-8’lik eşitlikle tamamlandı.

İŞTE VERİLECEK ÖDÜLLER

GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek Sezonu” kapsamında dereceye giren takımlara verilecek ödüller netleşti. Turnuvayı şampiyon tamamlayan ekibin oyuncuları ve danışman öğretmenleri kişi başı 25 bin TL ile ödüllendirilecek.

İkinci olan takımda yer alan oyuncu ve danışman hocalara kişi başı 20 bin TL, üçüncülüğü elde eden takımın oyuncuları ve danışman hocalarına ise kişi başı 15 bin TL ödül verilecek.

TÜGVA tarafından hayata geçirilen GençLig projesi için başvuruların son tarihi ise 2 Mart 2026 olarak duyuruldu.