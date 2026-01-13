Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!

Amasya’nın Kirazlıdere Mahallesi Eski Sanayi bölgesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında öğle saatlerinde yangın çıktı. M.G.’ye ait iş yerinde saat 14.30 civarında başlayan yangın sırasında dükkan zaman zaman patlamalarla birlikte alev aldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çayda Mahsur Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı

"HERHANGİ BİR SORUNU YOK"

Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir yavru köpek, mahalle muhtarı Ramazan Şişik ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Muhtar Şişik, “Dumanları görünce hemen yavru köpeği kurtarmaya gittik. Arkadaşlarla birlikte çıkardık ve gayet sağlıklı, herhangi bir sorunu yok” dedi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ve iş yerinde oluşan maddi zararlarla ilgili soruşturma başlatıldı.