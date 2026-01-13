Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi

Her kararı, her açıklamasıyla dünyayı şoke eden, bundan da çok zevk aldığı görülen ABD Başkanı Donald Trump, aylardır açıkça hedef aldığı FED Başkanı Jerome Powell hakkında başlatılan soruşturmayla yine gazete manşetlerinde.

Soruşturmayı savcılık başlattı ama hem o savcının kimliği, hem atanma şekli hem de Trump'ın FED Başkanı'nı faiz politikası nedeniyle defalarca hedef alması spot ışıklarını Beyaz Saray'a çevirdi.

Fed soruşturması ABD'de kriz çıkardı! Trump'a kendi partisinden bile tepki yağdı

ABD'DE 'HUKUK YOLUYLA SİYASİ BASKI' ŞOKU

'Bağımsız bir kurum olan' Merkez Bankası (ABD'de FED) Başkanına böyle bir soruşturma açılması ABD kamuoyunu şoke etti. Hukukun bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmasının en açık ve en somut göstergesi bu soruşturma oldu.

Soruşturmayı ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell bir video yayınıyla duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı'nın FED'e mahkeme celbi gönderdiğini söyledi.

Soruşturmanın siyasi olduğunu savunan Powell, "Bu eşi benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve devam eden baskısı bağlamında görülmelidir" dedi.

Faiz kararı öncesi Trump Fed'e çattı: 'Ya yola geleceksin ya gideceksin' mesajı

Soruşturmanın gerekçesi faizlerin bir türlü Trump'ın istediği oranda inmemesi... Powell da açıkça bunu söyledi ve "Bu, FED'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayalı olarak belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya gözdağı ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceği ile ilgili" dedi.

Trump, daha birkaç gün önce bu soruşturmayla ilgili söylentilere 'Haberim yok' demiş, ama yine Powell'i eleştirmişti.

FAİZ POLİTİKASI HEDEFİNDEYDİ

Powell, FED Başkanlığı'na 2017'de Trump tarafından atanmıştı ama ikilinin yıldızı sonrasında hiç barışmadı. Trump, faiz oranlarını istediği kadar hızlı düşürmediği için Powell'ı defalarca ve çok sert eleştirdi, görevden almakla tehdit etti.

FED ise 2025'in ikinci yarısında üç kez faiz indirimine gitti. Bu adımlar Trump'ın öfkesini dindirmeye yetmedi.

FED Başkanı'na yönelik bu soruşturmaya hem Demokrat Parti, hem FED'in eski başkanları, hem ekonomistler tepki gösteriyor. ABD'de Merkez Bankası bağımsızlığından artık söz edilemeyeceği vurgulanıyor. Hukukun bir siyasi baskı aracı olarak kullanıldığının altı çiziliyor.

BURALARA TANIDIK, ABD'YE YABANCI

ABD'de Türkiye'ye, özellikle de 19 Mart süreci sonrasında yaşananlar nedeniyle çok aşina bir şok yaşanıyor. Şokun nedeni soruşturmayı yürütecek olan savcının kimliği ve atanma şekli.

Powell soruşturmasını Trump'ın yakın dostu olan savcı Jeanine Pirro başlattı

Soruşturma haberini duyuran New York Times'a göre dosya Columbia Bölgesi Savcılığı'nda. Bu bilgi kritik zira Trump 2025 yılının Mayıs ayında, Columbia Bölgesi Başsavcısı olarak çok güçlü bir destekçisi ve yakın dostu olan Lübnan asıllı eski yargıç ve TV sunucusu Jeanine Pirro'yu atamıştı.

Pirro, Trump'ın çok eski ve yakın bir arkadaşı. Aynı zamanda, Trump'a yakın Fox News'ta "Yargıç Jeanine ile Adalet” adlı programı sunmasıyla tanınıyor.

Pirro Trump'ın Biden'a kaybettiği seçimin ardından ortaya atılan komplo teorilerinin en hararetli destekçilerinden biriydi. Hatta o komplo teorilerinden bir kitap bile yazmıştı. Trump'a karşı komplo kurulduğu iddialarını konu alan 2018 tarihli “Yalancılar, Sızdıranlar ve Liberaller” kitabı Washington Post tarafından “dalkavukça” diye nitelendirilmişti.

Pirro o dönem TV yayınında da yaptığı tartışmalı yorumlarıyla çok gündeme gelmiş, bu yorumlar nedeniyle Fox News 787 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Önemli bir bilgi daha... Pirro'nun eski eşi Albert Pirro, vergi kaçakçılığı suçlamasından hüküm giymiş, Trump ilk döneminde af çıkarmış ve hüküm iptal edilmişti.