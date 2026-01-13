Fed soruşturması ABD'de kriz çıkardı! Trump'a kendi partisinden bile tepki yağdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Başkan Donald Trump yönetimi arasındaki gerilim, cezai bir soruşturma ihtimaliyle tırmandı. Powell, nadir bir video açıklamasıyla yönetimi hedef alarak, Fed'in para politikası bağımsızlığına yönelik bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu ilan etti.

TRUMP'A CUMHURİYETÇİLERDEN BİLE TEPKİ

Bazı üst düzey Cumhuriyetçiler, Trump yönetiminin Federal Rezerv Başkanı Jerome H. Powell hakkında cezai soruşturma açma kararını eleştirdi ve merkez bankasının bağımsızlığı ve güvenilirliğinin risk altında olduğu uyarısında bulundu.

'ADALET BAKANLIĞI'NIN BAĞIMSIZLIĞI SORGULANIYOR'

Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü ve Senato Bankacılık Komitesi üyesi Thom Tillis, “Trump yönetimi içindeki danışmanların Federal Rezerv'in bağımsızlığını sona erdirmek için aktif olarak baskı yapıp yapmadıkları konusunda herhangi bir şüphe kalmışsa, artık kalmamalıdır” dedi.

“Şimdi sorgulanmakta olan, Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığı ve güvenilirliğidir.”

'TRUMP'IN TERCİHİ DEĞİL KAMU YARARINA GÖRE BELİRLEDİK'

Pazar akşamı yayımlanan iki dakikalık videoda Powell, Adalet Bakanlığı'nın Fed'e gönderdiği büyük jüri celbinin ardından konuştu. Powell, "Ceza davası açılma tehdidi, Federal Rezerv'in Başkan’ın tercihlerini takip etmek yerine, kamu yararına olacak en iyi değerlendirmeye dayanarak faiz oranlarını belirlemesinin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

YENİLEME PROJESİ BAHANE Mİ?

Resmi gerekçe, Fed'in Washington'daki genel merkez binasının yenileme projesindeki maliyet aşımları ve yönetim iddiaları olarak gösteriliyor. 2027'de tamamlanması planlanan projenin maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar dolara çıkması, Trump tarafından eleştirilmişti. Ancak Powell ve birçok analist, bu soruşturma girişiminin asıl amacının Fed'i faiz indirimlerini hızlandırmaya zorlamak olduğu görüşünde.

FAİZ ORANI SAVAŞLARI

Gerilimin arka planında, Trump'ın Fed'den faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmesini talep etmesi yatıyor. Fed ise Eylül'den bu yana oranları kademeli olarak indirerek politika faizini %3.5 - %3.75 bandına çekti. Trump, daha önce Powell'ı bu konudaki tutumundan dolayı "inatçı" ve “aptal” olarak nitelemişti.

GÖREVDEN ALMA TEHDİDİ

Trump'ın daha önce Powell'ı görevden alma tehdidinde bulunması, binadaki yenileme soruşturmasının bu yönde bir "gerekçe" oluşturma çabası olarak yorumlanıyor. Powell'ın bu olasılığa karşı önlem olarak ünlü bir hukuk firmasını danışman olarak tuttuğu biliniyor.

'TRUMP NÜKLEER SEÇENEĞİ KULLANIYOR'

NYT’ye konuşan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nden Maurice Obstfeld, "Trump şu anda nükleer seçeneği kullanıyor, bu nedenle Powell'ın fikrini söylememesi için artık bir neden yok" değerlendirmesini yaptı.