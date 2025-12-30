Mevcut Başkan Powell’a dava tehdidi: Trump yeni Fed Başkanı için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında çeşitli konulara değindi. Trump, görev süresi Mayıs 2026'da dolacak olan Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TRUMP'TAN POWELL'A SERT ELEŞTİRİ

Fed'in yönetimini hedef alan Trump, "Fed'de bir aptal var. Biden onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz" ifadelerini kullandı. Powell için "Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri" diye ekledi.

4,1 MİLYAR DOLARLIK RENOVASYON İÇİN DAVA GÜNDEMDE

Trump'ın Powell'a yönelik en ciddi suçlaması, Fed binasının yenileme projesiyle ilgili oldu. Bu proje için 4,1 milyar dolar harcandığını ve bunun "inşaat tarihindeki en yüksek fiyat" olduğunu iddia eden Trump, "Powell'a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz" dedi.

YERİNE GELECEK İSMİ OCAK'TA AÇIKLAYACAK

Trump, Powell'ın yerine geçecek kişiyi ne zaman açıklayacağı sorusuna, Ocak ayına işaret ederek yanıt verdi. Favori adayının değişmediğini, doğru zamanda açıklama yapacağını söyledi.

Fed Başkanı Powell’dan faiz kararı değerlendirmesi

Trump’ın karikatür paylaşımı ortalığı karıştırdı: Fed Başkanı Powell kovuldu mu?

"İSTİFA ETMELİ" ÇAĞRISI

Fed Başkanı'ndan istifasını isteyip istemeyeceği sorulan Trump, "İstifa etmeli. Bu millete yapılmış bir iyilik olur. Ancak görev süresinin dolmasına az kaldı. Onu görevden almayı çok isterdim ama sürenin bitmesine çok yakınız. Belki hala yapabilirim" şeklinde konuştu.