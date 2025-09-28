Trump’ın karikatür paylaşımı ortalığı karıştırdı: Fed Başkanı Powell kovuldu mu?

ABD Başkanı Donald Trump, bu gece Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ı kovduğunu gösteren bir karikatür yayımladı.

Trump’ın kendisine ait Truth Social sosyal meyda platformunda paylaştığı gönderi, ABD Başkanı’nın uzun süredir eleştirdiği kovup kovmadığına dair tartışmaları alevlendirdi.

Paylaşımda yer alan karikatürde, Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a parmağını doğrulatarak “KOVULDUN!” diyor. O sırada Powel ise eşyalarını içeren bir kutu tutuyor ve arkada Fed mührü resmediliyor.

Trump'ın paylaştığı ABD Başkanı'nın Fed Başkanı Powell'a "You're fired" (Kovuldun) dediğini tasvir eden karikatür

Görevden almaya ilişkin resmî bir açıklama gelmezken ABD Başkanı'nın paylaşımı tartışmaları alevlendirdi.

TRUMP’IN POWELL’A ELEŞTİRİLERİ

Trump, faiz indirimine temkinli yaklaşımı nedeniyle Powell'ı defalarca eleştirmiş ve ona “Mr. Too Late” (Bay Geç Kalan) lakabını takmıştı. En son tehdit, merkez bankasının bu ayın başında bu yıl ilk kez faiz indirimine gitmesine rağmen geldi. Powell'ın başkanlık görevi Mayıs 2026'da sona eriyor.

Başkanın merkez bankasının en üst düzey yetkilisini kovması halinde, daha önce hiçbir ABD başkanının bunu denemediği için sonuçları bilinmeyen bir durum yaşanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell

MAHKEME TRUMP’A İZİN VERMEMİŞTİ

Ancak diğer başkanlar da önceki Fed başkanlarını eleştirmişti. Yüksek Mahkeme'nin yakın zamanda verdiği bir kararda, başkanın Fed yetkililerini istediği gibi görevden alma yetkisi olmadığı belirtildi. Powell, kovulmasının “yasa gereği izin verilmediğini” defalarca söyledi.

BİNA YENİLEMESİ ÜZERİNDEN DE HEDEF ALDI

Trump yönetimi, Fed'in Washington merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Powell'ı sert bir şekilde eleştirdi ve Trump'ın Fed başkanını bu nedenle görevden almaya çalışabileceği şüphesini uyandırdı.

Başkent Washington'da bulunan Fed binası

Son zamanlarda Trump, Fed binasına yönelik eleştirilerini yumuşatsa da Powell'ın faiz oranlarını çok yüksek tutarak ekonomiye zarar verdiğini söylemeye devam ediyor.

HEDEFLEDİĞİ TEK FED YÖNETİCİSİ DEĞİL

Trump, ağustos ayında Fed yöneticisi Lisa Cook'u ipotek dolandırıcılığı iddiasıyla görevden almaya çalıştı. Yüksek Mahkeme bu konuda yakında karar verecek.

Adalet Bakanlığı cuma günü Yüksek Mahkeme'ye sunduğu dilekçede, Cook'un iddia edilen suistimali nedeniyle görevden alınmasının finansal piyasalara zarar vermeyeceğini belirtti.

Cook'un avukatları, yüksek mahkemeye sundukları önceki dilekçede, Cook'un görevden alınmasının Fed'in bağımsızlığını zedeleyebileceğini savunmuştu.

PİYASALAR TRUMP’I DİKKATE ALMADI

ABD Başkanı Donald Trump

Şu ana kadar finans piyasaları, Trump'ın Powell'a yönelik tehditlerine veya Cook'un kovulma girişimine pek tepki göstermedi.

Ancak birçok ekonomist ve yatırımcı, Powell'ın görev süresi dolmadan kovulmasının, Fed'in Kongre'nin istikrarlı enflasyon ve düşük işsizlik şeklindeki ikili görevine göre değil, Trump'ın çıkarlarına göre hareket etmeye başlayacağı düşüncesiyle uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesine neden olabileceğine inanıyor.