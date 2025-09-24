Powell’ın uyarıları Wall Street’i sarstı: Endeksler günü düşüşle kapattı

New York borsasında işlem gören endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ekonomik görünüme ilişkin temkinli mesajlarının ardından günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 gerileyerek 46.292,78 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 6.656,96 puana ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 22.573,47 puana indi.

Powell, katıldığı bir etkinlikte yaptığı değerlendirmede, kısa vadeli risklerin enflasyon tarafında yukarı, istihdam tarafında ise aşağı yönlü olduğuna dikkat çekerek, “Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Son toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptıklarını hatırlatan Powell, mevcut politika duruşunu “hala orta derecede kısıtlayıcı” olarak gördüğünü belirtti.

Fed üyelerinden de farklı tonlarda açıklamalar geldi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini vurgularken; Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, “tetikte kalma” çağrısı yaptı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise zayıflayan iş gücü piyasasına dikkat çekerek daha kararlı faiz indirimleri gerektiğini savundu.

Makro verilerde ise imalat sanayi PMI eylülde 52’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Cari işlemler açığı ise ikinci çeyrekte yüzde 42,9 düşerek 251,3 milyar dolara indi. Kurumsal tarafta Nvidia hisseleri, OpenAI ile 100 milyar dolara varan yatırım planına rağmen yüzde 2,8 değer kaybetti.