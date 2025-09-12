Son Dakika | Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Son Dakika | Erdoğan İstanbul'da konuşuyor
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da "Beş Ressam Bir Şehir" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar bu şekilde:

Serginin hepimiz için hayırla vesile olmasını diliyorum. İstanbul'da yaşayan sanatseverler 16 Eylül'e kadar bu sergiyi ziyaret edecektir. Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.

Bu aziz topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. İnancımızla, dilimizle, geleneğimizle insanlığa pek çok değer kazandırdık. Sanatın her şubesinde, yalnızca Anadolu'da değil gönül coğrafyamızın dört bir yanında yıldız gibi parladı.

Kültür varlıklarımızla gönül coğrafyamızda yıldız gibi parladık. Bu yıldızların en göz kamaştıranı İstanbul'dur. İstanbul bin yıldır yoğurduğumuz sanat hamurudur. İstanbul medeniyet, tarih, ilim ve sanat demektir. İstanbul beş kıtada hutbelerin okunduğu şehirdir.

Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Birçok kıtada bulundum. Tarihiyle tabiatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini görmedim.

Gözlerimi bu aziz şehre açmaktan, burda büyümekten ve bu şehre hizmet etmekten şeref duydum. İstanbul'da kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Bundan 30 sene olduğu gibi bugün de bu şehre layık olmanın şuuruyla hareket ediyoruz.

Mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı burası öğretti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

