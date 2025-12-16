Abdulkadir Selvi bile artık TÜİK'e inanmıyor!

Milyonlar nefesini tutmuş işçilerin temsil edilmediği asgari ücret komisyon toplantılarından çıkacak rakamı beklerken zam oranları hakkında yorumlar da yapılmaya devam ediyor. Nihai kararın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan tarafından verileceğine kanaat getirenler ise Erdoğan'dan gelecek açıklamalara kulak kabartmış durumda.

"HANGİ DERDİNE ÇARE OLACAK"

Konu hakkında konuşanlardan birisi de Abdulkadir Selvi. Selvi bugünkü yazısında milyonların gözünü Erdoğan'a çevirdiğini, asgari ücret için yüzde 25 oranının konuşulduğunu ifade etti. Bu zam oranı ile 27 bin liraya denk gelecek asgari ücretin yeterli olmayacağını ifade eden Selvi, "Asgari ücrete yüzde 25 oranında bir artış yapılması konuşuluyor. Asgari ücret, 27 bin liraya denk geliyor. Bu rakam yeter mi? Yetmez. 4 bin 500 liralık bir artış asgari ücretlinin hangi derdine çare olacak?" dedi.

SELVİ BİLE TÜİK'E İNANMIYOR!

Son yılların en çok eleştirilen kurumlar listesinin başında gelen TÜİK, emekli ve memur maaşlarının ana belirleyicisi olan enflasyon rakamlarını düşük açıklaması ile kamuoyunun tepkisini toplamaya devam ediyor. Kiralardan maaşlara kadar fiyat politikasını belirleyen TÜİK'e Abdulkadir Selvi'nin bile inanmadığı ortaya çıktı.

Selvi TÜİK'in enflasyon sepeti ile asgari ücretlinin, memurun ve emeklinin sepetinin aynı olmadığını söyledi:

"Asgari ücret belirlenirken tek veri olarak enflasyon oranı alınmıyor ama büyük ölçüde belirleyici oluyor. Ancak hayatın gerçekleri TÜİK’in enflasyon sepetine sığmayacak kadar zorlu. Bir TÜİK enflasyonu var; bir de asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun enflasyonu var. Elbette ki modern devletler resmi kurumların verilerini esas alacaklar. Ama asgari ücretli, memur ve emeklinin geçim endeksindeki oranlar TÜİK’le aynı değil. TÜİK’in enflasyon sepeti ile asgari ücretlinin, memur ve emeklinin sepeti aynı verilerden oluşmuyor. Dar gelirlinin enflasyon sepeti temel gıda harcamaları, ulaşım, sağlık, giyim, kira, okul masrafları, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi temel ihtiyaçlardan oluşuyor. Bunların enflasyon oranı ise diğer verilere göre çok yüksek. "

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MATEMATİKÇİLERİ DAHİ..."

Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makası açıklayan Selvi bile bu şartlarda geçinilemeyeceğini söyledi:

"TÜRK-İŞ açlık sınırını 29.828 TL olarak ölçtü. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38.752 TL çıkıyor. Asgari ücret ise 22 bin 104 TL. Dünyanın en büyük matematikçilerinin dahi bu parayla nasıl geçinileceğini hesap edebileceklerini zannetmiyorum."

2024 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Selvi yazısının devamında 2024 yerel seçim sonuçlarını hatırlatıp, asgari ücrete yeterince zam yapılmaması halinde AKP ile seçmeni arasında duygusal kopuş yaşanacağını, kitleler ile duygusal kopuş yaşanması halinde bunun tersine çevrilemeyeceğini söyledi. 1989 seçimlerinde Özal'ın da aynı şekilde uyarıldığını yazan Selvi şöyle dedi:

"Yerel seçimlerde emeklilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bekledikleri bir müjde gelmeyince duygusal bir kopuş yaşandı. Yerel seçim sonuçları ortada. Bu yıl da asgari ücreti ve emekli zamlarını düşük tutalım gelecek yıl artırırız, böylece seçimlerde bize oy verir diye düşünülüyorsa bu hesap yanlış bir hesaptır. Çünkü duygusal bir kopuş başladı mı onu tersine çeviremezsiniz. Bu kitleler yanınızdan uzaklaşmadan onları kazanmaya çalışacaksınız. Gitti mi gider. Bu kez muhalefetin yanına geçip iktidara ders vermeye kalkışır. 1989 seçimlerinde Özal’ı uyarmışlardı. 2024 yerel seçimlerinde de iktidara uyarıda bulundular."

PSİKOLOJİK SINIR 30 BİN LİRA İMİŞ

Selvi yazısının en son kısmında ise zam oranının yüzde 30'a çıkıp 29 bin seviyesine yükseltilmesi eğiliminin de olduğunu ancak bunun da yeterli olmayacağını, psikolojik sınır olarak belirlediği 30 bin lirayı aşmasının iyi olacağını söyledi.