Son Dakika | Kritik karardan sonra CHP'den 'kayyumu kaldırın' başvurusu geldi!

Yayınlanma:
Son dakika.... CHP'li Murat Emir, dünkü mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyumun kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Murat Emir, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul İl Kongresi'ne dair iptal başvurusunu esastan reddettiğini hatırlattı. Emir, mahkemenin kararında şu ifadeye dikkat çekti: “İddiaların tanıkla ispat edilemeyecek vakalardan olması.”

Emir, bu ifadeyi şöyle değerlendirdi:

  • “İddianamelerin içi bomboş. Delil yok, para hareketi yok. Sadece 'duydum' diyen yalancı tanıklar var. Mahkeme bunların tanıkla ispat edilemeyecek işler olduğunu belirterek kökünden reddetti.”

Son dakika | Kayyum yargı kararına direniyor! "Görevimizin başındayız"Son dakika | Kayyum yargı kararına direniyor! "Görevimizin başındayız"

Ankara'daki mahkemenin kararını örnek gösteren Emir, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına tepki gösterdi: “İstanbul’daki hâkim tedbir kararını verip kaçtı. İl binamız gazla, copla, polisle basıldı.”

Emir, kayyum Gürsel Tekin'in atanmasını da sert sözlerle eleştirdi:

  • “Saraydan koltuk dilenen bir eski CHP'liyi buldular. Amaç, CHP’yi kavgalı bir parti gibi göstermek.”
  • Tayyip Erdoğan, bu konunun CHP'liler arasında olduğunu söylüyor. Aynı ifadeyi kayyum da kullanıyor. Sarayın ağzıyla konuşan CHP’li olamaz.”
  • Ortada suç örgütü lideri olduğu söylenen Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları var. Bu kişinin söylediklerinin doğru olup olmadığı bile belli değil. Ama kayyum peşinen suçlu ilan ediyor.”

CHP’nin, Ankara’daki mahkeme kararının ardından İstanbul’daki tedbir kararının kaldırılması için başvurduğunu belirten Emir, "Hukuksuzlukları tutarsızlıkları anlatmakla bitmez ama bizim arkadaşlarımız dün 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin kararından sonra ivedilikle bu mahkemeye başvurdular.

Tedbir kararını kaldır dediler. Zaten hukuksuz zaten sonuç doğurmuş. Kaldır bunu dediler. Mahkeme hala dosyanın kapağını açmadı bekliyoruz” dedi.

CHP’de kavga olmadığını vurgulayan Murat Emir, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

  • “Bu bir iç mesele değil. Asıl kavga sarayla, Tayyip Erdoğan’la Cumhuriyet Halk Partisi arasındadır. Bu kavganın kazananı da halk ve Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

