Son dakika | Erdoğan - DEM görüşmesi ertelendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyetinin salı günü yapılması planlanan görüşmesi ertelendi. Görüşmenin perşembe günü yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyetinin, 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan görüşmesi ertelendi. Erdoğan ve DEM heyeti, perşembe günü bir araya gelecek.

GÖRÜŞME 30 EKİM GÜNÜ YAPILACAK!

Erdoğan ve DEM heyeti arasında yapılacak görüşmenin 30 Ekim Perşembe gününe ertelendiği bildirildi.

ERDOĞAN VE DEM ARASINDA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME!

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyeti arasındaki ilk görüşme 10 Nisan’da gerçekleşmişti. Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelmişti. İkinci görüşme ise, 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı’nda yapılırken heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

