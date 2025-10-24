Son dakika | DEM'in Öcalan yürüyüşüne Erdoğan'dan ilk yorum

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Erdoğan Körfez ziyareti sonrası uçakta soruları yanıtladı. DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği Öcalan yürüyüşü hakkında ilk defa yorum yapan Erdoğan, "Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri dönüşünde uçaktakilerin sorularını yanıtladı. Sorular arasında DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği Öcalan yürüyüşü de yer aldı. O yürüyüşte polis ile DEM'liler arasında bir arbede çıkmış, bu arbedenin ardından DEM Partili bir kişi megafon ile yaptığı konuşmada polis için 'düşman' ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN: BU TÜRK BİR YAKLAŞIM OLMASINI İSTEMEZDİM...

Bu ifade muhalefet tarafından tepki çekmişti. Erdoğan'ın Körfez ziyareti sonrasında bu olay da soruldu. Soruya yanıt veren Erdoğan bu hafta sonuna kadar DEM Parti heyeti ile görüşeceklerini, bu tür bir yaklaşım olmasını istemediğini, DEM'liler ile bu konuları da masaya yatıracaklarını söyledi.

- Sayın Cumhurbaşkanım, Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili bir soru soracağım. DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?

Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendisiyle masaya yatıracağız. DEM Heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Biz ülke “Terörsüz Türkiye havasına artık büründü” diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm. Bir an önce inşallah bundan tekrar sıyrılarak barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım.

