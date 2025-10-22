Öcalan yürüyüşündeki 'düşman' ifadesine tepkiler sürüyor: Kabul edilemez

Geçtiğimiz Pazar günü, DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle yürüyüş yapıldı. Polisin müdahale ettiği yürüyüşte, atılan sloganlar tepki çekti. Polise yönelik "Düşman" ifadesinin kullanıldığı ifadeler nedeniyle "sürece gölge düştüğü" yönünde eleştiriler yapıldı.

Konu bugün Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki grup toplantısında da gündemdeydi. Kürsüye önce Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan çıktı. Arıkan şunları söyledi:

Diyarbakır’da yapılan “Özgürlük Yürüyüşleri'nde” ortaya çıkan görüntüler, çözüme gölge düşürmüştür "Bütün süreci ‘Öcalan’ın Özgürlüğüne’ indirgemek, tek kelimeyle sürece ihanet olur. Toplumsal birliğin, kardeşliğin tesisi için çıkılan bu yolda kazanım, asla bir kişinin özgürlüğü olmamalıdır. Öcalan’ın süreç için tek mercii olarak görülmesi hayati bir hatadır. Diyarbakır’da yapılan 'Özgürlük Yürüyüşleri'nde' ortaya çıkan görüntüler, çözüme ancak gölge düşürmüştür...

Diyarbakır'daki Öcalan yürüyüşünde yüksek gerilim! Polise 'düşman' sözleri tepki çekti

"KİMSE BÖYLE DİYEMEZ, DEDİRTMEYİZ..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Hiç kimse bizim ne polisimize ne de askerimize 'düşman' diyemez. Dedirtmeyiz" diyerek o ifadelere tepki gösterdi.

Son dakika | Bakan Yerlikaya DEM Parti yürüyüşündeki sloganlara cevap verdi: Düşman deme alçaklığına cüret edemezler

Babacan şunları söyledi:

Hiç kimse bizim ne polisimize ne de askerimize 'düşman' diyemez. Dedirtmeyiz. Görevini yapan polisimizden ‘düşman’ diye bahsedilmesi barışın dili olamaz. Bin yıllık kardeşlikten bahsederken polisimizi ya da askerimizi 'düşman' diye kodlayan bir dil kabul edilemez Bir siyasi partinin yasal izin alınarak düzenlenmiş bir yürüyüşünde ifade edildiyse öncelikle bu siyasi partinin yönetiminin itiraz etmesi, gerekirse parti içinde bir soruşturma yürütmesi ve bunun sonuçlarının da kamuoyuna ilan etmesini beklerdik şu ana kadar böyle bir gelişmeden de haberdar değiliz...

"BEKLENEN ŞIMARIKLIK"

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu da, geçtiğimiz pazartesi bu konu hakkında konuşmuştu. Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' sıfatı nedeniyle Bahçeli'yi eleştirmiş ve bunun 'beklenen şımarıklığa' cesaret verdiğini söylemişti.