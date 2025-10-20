Son dakika | Bakan Yerlikaya DEM Parti yürüyüşündeki sloganlara cevap verdi: Düşman deme alçaklığına cüret edemezler

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına zemin hazırlayan olaylar, Diyarbakır'da yaşandı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "özgürlük talebiyle" DEM Parti Gençlik Meclisi tarafından bir yürüyüş düzenlendi. Aralarında DEM Parti milletvekilleri Beritan Güneş, Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç'ın da bulunduğu grup, Öcalan posterleri ve havai fişekler eşliğinde yürüyüşe geçti.

Grubun hedefi, Öcalan posterini Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asmaktı. Ancak polis ekipleri, grubu Urfa Kapı mevkisinde durdurarak yürüyüşün yasa dışı olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini bildirdi. Grubun ilerlemekte ısrar etmesi üzerine çıkan arbedede polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Müdahale sırasında DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya gazdan etkilenirken, bir polis memurunun DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıktığı anlar kameralara yansıdı. Olaylar sırasında yürüyüşe katılan bazı kişilerin polise 'düşman' diye bağırdığı ve "Teröristlerin izinden gideceğiz", "PKK halktır" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

YERLİKAYA: BU BİR PROVOKASYONDUR SİYASET DEĞİLDİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu olaya atıfta bulunarak yaptığı konuşmada, devletin niteliklerine, milli değerlere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. "Terörsüz Türkiye" hedefine ilerlerken bu süreci sabote etmek isteyen aktörlerin sahne aldığını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Hiç kimse, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz. Bu söylemi lanetliyorum. Polislerimiz, aziz milletimizin evlatlarıdır. Bizim kahramanlarımızdır. Siyasi fikir ifade etmekle devletimizin niteliklerine, kurucu iradesine, milletimizin değerlerine yönelik saldırgan, hakaretamiz söylem ve eylemler aynı şey değildir. Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve terörsüz Türkiye'ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür."

"HUZUR, KALKINMA VE KARDEŞLİK PROJESİ"

Bakan Yerlikaya, hükümetin nihai amacının sadece güvenliği sağlamak olmadığını, aynı zamanda toplumsal barışı ve refahı artırmak olduğunu vurguladı. "Terörsüz Türkiye" vizyonunu "huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesi" olarak tanımlayan Yerlikaya, bu hedefin Türk'üyle, Kürt'üyle her kimlikten vatandaşın kardeşçe yaşadığı bir ülke inşa etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamlayan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin sağduyusu, tarih bilinci ve kardeşlik mayası her türlü fitneyi boşa çıkaracaktır. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Biz, Türküyle, Kürdüyle biriz, beraberiz ve biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.