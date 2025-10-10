Son Dakika | E-imza skandalında tutuklu kalmadı!

Türkiye'nin e-devlet sistemi bir çete tarafından hacklendi. Çete, para karşılığı lisans diploması sattı. Satın alan kişiler, e-devlet sisteminde 'mezuniyet' kayıtlarını gördü. Sanki dört sene üniversitede okumuş gibi göründüler. Devlet sistemine kayıt olması ile beraber bu şahıslar, KPSS gibi kamu kurumlarına yönelik sınavlarına girip başarılı oldukları takdirde memur bile olabilirdi.

CHP'li Murat Emir sahte diploma skandalındaki en kritik soruyu sordu

TEK BİR TUTUKLU KALMADI

DHA'nın haberine göre; kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin görülen davanın duruşması Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nda görüldü.

Mahkeme tutuklu beş sanığın tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.