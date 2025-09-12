Son dakika | E-imza davasında karar

Son dakika | E-imza davasında karar
Son dakika haberi... E-imza sahteciliği davasında 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek yargılamayı 10 Ekim’e erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 134 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken hazırlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Toplamda 199 kişi hakkında 2 farklı iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamelerde, şahısların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı ile 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personeline ait e-imzaları kopyaladıklarının belirlendiği yer aldı.

10 EKİM'E ERTELENDİ

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerine ait e-imzaları kopyalayıp sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin davanın ilk duruşması, bugün Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek yargılamayı 10 Ekim’e erteledi.

