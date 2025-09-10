Son dakika | 5 ilde sahte diploma operasyonu: 46 şüpheli gözaltında

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık'' İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

RÜŞVET KARŞILIĞINDA RAPOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen "rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2022/15993 sayılı soruşturma dosyasına kayden 'rüşvet ve Kamu kurum zararına dolandırıcılık' suçları ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların Türkiye'ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu şahıslardan denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alması, liseden atılmış veya mezun olamamış şahısların açık, akşam vb. özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilmeleri karşılığında rüşvet alması ve 2023 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kılındığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlenmesi şeklinde deliller elde edilmiştir.

54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Mevcut soruşturma kapsamında 'rüşvet ve kamu kurum zararına dolandırıcılık' suçlarını iştirak iradesi içerisinde birlikte işlediği tespit edilen toplam 54 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş, TCK-252 rüşvet ve TCK-158/1-E nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili 10.09.2025 günü İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli şahıs yakalanmış, 1 şahıs ceza evinde, 2 şahıs yurt dışında olup 2 firar şahsın yakalama çalışmaları ise devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

