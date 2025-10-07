Son dakika | Sahte diploma soruşturmasında yeni dalga: 125 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek sahte e-imzalar çıkarıldığı ve bu imzalarla usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı teknik incelemeler sonucunda, bu yöntemle 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye de mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından bu sabah harekete geçen ekipler, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme" suçları kapsamında, 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 22 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte belge ve dijital materyale de el konuldu.

GEÇMİŞ SORUŞTURMADA NELER OLMUŞTU?

Sahte e-imzalarla ehliyet ve diploma üretildiğine yönelik iddialar, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ilk büyük soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılmış ve 199 şüpheli hakkında iki ayrı iddianameyle kamu davası açılmıştı. Sanıklar hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" gibi suçlardan 50 yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

BTK BAŞKANI, YÖK VE ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN E-İMZALARI KOPYALANMIŞTI

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamelerde, suç örgütünün çalışma yöntemi de detaylarıyla yer almıştı. İddianameye göre şebeke, Bilgi Teknolojileri ve İletim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ve 14 farklı üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı gibi kritik pozisyonlardaki kamu görevlilerinin elektronik imzalarını kopyalamıştı.

Şebekenin, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte kimlik kartları kullanarak bu e-imza başvurularını yaptığı belirtilmişti. Bu sahte e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayan çete üyeleri, sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak YÖK'ün resmi sistemi olan YÖKSİS'e eklemiş, sınav sonuçlarını değiştirmiş ve hukukçudan eczacıya kadar birçok kişiye usulsüz şekilde akademik unvanlar sağlamıştı.

OSMANOĞLU'NUN ADINA SAHTE MEZUNİYET BELGESİ

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri de, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden sahte mezuniyet kaydı oluşturulması olmuştu.

YÖK, Başkanlığa gönderdiği yazıda, Osmanoğlu'nun herhangi bir öğrenci veya mezuniyet kaydının bulunmadığını bildirmişti.