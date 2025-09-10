Büyük skandal gündeme bomba gibi düşmüştü! Sahte diploma çetesinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen şüpheliler hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 134 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken hazırlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Toplamda 199 kişi hakkında 2 farklı iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamelerde, şahısların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı ile 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personeline ait e-imzaları kopyaladıklarının belirlendiği yer aldı.

İLK DURUŞMA 12 EYLÜL’DE!

Hazırlanan ilk iddianamede, 134 sanık hakkında; 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istenirken ikinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianameler Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davaya ilişkin ilk duruşmanın, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği bildirildi.

