Üniversiteli öğrencilerden CHP İstanbul'daki ablukaya karşı yürüyüş

Ankara ve İzmir'de üniversite öğrencileri, CHP İstabul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve abluka uygulanmasına tepki yürüyüşü düzenledi.

İzmir'de yapılan yürüyüşte "Demokratik seçim umudu kalmadı, çözüm devrim" ifadeleri kullanılırken, Ankara'da düzenlenen yürüyüşte "Kayyuma geçit yok! Ne kadar baskı, o kadar direniş!" yazılı dövizler taşındı.

İSTANBUL'DA ATANAN KAYYUM KARŞI ANKARA VE İZMİR'DE YÜRÜYÜŞ

İzmir'de bir araya gelen üniversite öğrencileri, Alsancak Gar önünde toplanarak CHP İzmir İl Binası'na yürüdü. İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyuma karşı yapılan eylem, Kültürpark Lozan Kapısı önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Üniversite Öğrenci Kolektifi adına okunan basın açıklamasında, iktidarın baskı politikalarına ve kayyum uygulamalarına sert eleştiriler yöneltildi.

19 Mart’ta ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan baskı ortamına dikkat çekilen açıklamada, gençliğin artık diplomalarının dahi iptal edildiği bir sistemde yaşadığına vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 yıldır hakları gasp edilen, geleceği ellerinden alınan tüm vatandaşların temsiliyle bulunuyoruz. 19 Mart’ta ana muhalefet partisinin adayı Ekrem İmamoğlu’nun içeri alınmasıyla, iktidarın gösterdiği baskı ve zorbalık bir kez daha giderek güçlenmiştir. Zaten geleceksizliğe, yoksulluğa, açlığa mahkûm bırakılan bir gençlik, son kurtuluş olarak gördüğü diplomalarının iptal edilmesiyle hakları için sokaklara döküldü. Dün CHP il binasına çekilen barikatların çokluğu, polis işkencesi ve gözaltılar iki şeyi göstermektedir: Birincisi, AK Parti iktidarının bugün kendisini var edebilmesi için baskıdan ve zorbalıktan başka çaresi kalmamıştır. İkincisi ise saray, halktan ve gençlikten korkmaktadır.

30 yıl önceki bir diplomayı iptal eden; halkın seçtiği belediye başkanlarına, rektörlere kayyum atayan; bunları korumak için de çaresizce faşizme başvuran AKP iktidarının, iktidar yanlılarının önemli bir çoğunluğunun sahte diplomalarla yaptığı yüzsüzlüklere hep beraber şahit olduk.

Bizler açlıkla, yoksullukla, geleceksizlikle, güvensizlikle mücadele etmeye çalışırken, karşımızdaki saraylarda yaşıyor, oluşuyor. Bu durum, çürümenin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. 19 Mart’ta yapılan bu darbe yetmezmiş gibi, 23 yıldır başta rektörlükler olmak üzere ellerinden gelen her yere kayyum atayan bu zihniyet, 19 Mart’tan bugüne kadar muhalefete ait belediyelere ve il başkanlıklarına kayyumlar atadı ve atamaya devam ediyor."

"KURTULUŞ SOKAKTA, SANDIKTA DEĞİL"

"Başta cumhurbaşkanı adayları olmak üzere kendilerine risk teşkil eden herkesi cezaevine atan, haklarını geri almak amacıyla sokağa çıkıp seslerini duyurmaya çalışan yüzlerce genci hukuksuzca şekilde hücre tipi cezaevlerinde işkenceye maruz bırakan; ama on binlerce sabıkalıyı sokaklarda özgürce dolaştıran bir yapı ile karşı karşıyayız. Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının tamamen çöktüğü; sermayenin, mafyaların ve yandaşların yönettiği yeni bir yapıya dönüştüğü açıkça görülmektedir.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan kayyum ataması hiçbirimiz için sürpriz olmadı. Çünkü 23 yıldır devleti bu çarpık yapıya dönüştüren ve halkın tüm umutlarını elinden almaya ant içmiş bu yapının, artık yeni bir seçime gidemeyecek kadar kendini ifşa ettiği ortadadır. Yaptıklarıyla da bunu her gün kanıtlamaya devam etmektedir.

İşte tüm bu gerçeklere dayanarak; demokrasinin, hukukun olmadığı, tüm haklarımızın bir bir elimizden alındığı bir ortamda, demokratik bir seçimi beklemek hayalperestlikten başka bir şey değildir diyoruz. Ve yapılan darbelere karşı tek çözümün devrim olduğuna inanıyoruz. Haklarımızı geri alana kadar, ülkemize demokrasiyi, bağımsız hukuku yeniden getirene dek savaşmaya devam edeceğiz. Kurtuluş sokakta, sandıkta değil."

"KAYYUMA GEÇİT YOK! NE KADAR BASKI, O KADAR DİRENİŞ!"

Ankara'da da Özgür Üniversite Hareketi, kayyuma karşı Yüksel Caddesinde protesto düzenledi. "Kayyuma geçit yok! Ne kadar baskı, o kadar direniş!" yazılı döviz açan gençler, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Hareket adına yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Saray rejim yönetmekte çektiği güçlüğü saldırıları büyütmekle kapamaya çalışırken, seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal edip tutuklamıştır. 7 Ağustos akşamı CHP İl Başkanlığı’na kayyum atayarak bir kez daha irademizi yok saymıştır.

Bu sindirme politikasına karşı dün akşamdan bu yana İstanbul sokaklarında süren direnişi selamlıyoruz. Kürt illerinden İstanbul’a, belediyelerden üniversitelere kadar atanmış her kayyum; işçilerin, öğrencilerin, kadınların, tüm direnenlerin iradesinin gasbıdır. Ekonomik kriz bıçak gibi kemiğe dayanmışken, kadınlar katlediliyorken saray rejimi, hem ölmekten beter bir yaşamı tek seçenekmiş gibi önümüze sunuyor hem de bu yaşama karşı direnişi büyütebileceğimiz her alana saldırıyor."

ÖĞRENCİLERDEN SOKAK VURGUSU