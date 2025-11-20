Son dakika | DUS sınavı 2 defa yapılacak

Son dakika | DUS sınavı 2 defa yapılacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, 2026 yılında bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Diş hekimliği adayları, son zamanlarda Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (DUS) yılda sadece bir kez yapılmasıydı.

Taleplerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, DUS sınavının tek seferliğe mahsus 2026 yılında 2 defa yapılacağını duyurdu.

"YILDA BİR SINAV UYGULAMASINI 2027 YILINDA BAŞLATACAĞIZ"

Bakan Memişoğlu, sınavın ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik.

Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız.

Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır.

Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

