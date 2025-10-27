Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı

Son dakika haberi... Eğlence mekanında çıkan tartışmada 2 Türk'ün bir Karadağlıyı bıçaklamasının ardından 45 Türk'ü gözaltına alındığını ve Türklerin vizesiz seyahatine kısıtlama getirildiğini açıklayan Karadağ için Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada gözaltındaki Karadağ makamları ile temasın kurulduğu, gözaltındaki Türkler için görüşüldüğü belirtildi.

Karadağ, ülkedeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada 2 Türk'ün bir Karadağlıyı bıçaklamasının ardından 45 Türk'ü gözaltına alındı. İki ülke arasında diplomatik krize yol açan olayın ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Spajic tarafından yapılan açıklamada "Yarın, acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına karar vereceğiz. Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, iyi iş birliği ve ittifak ruhuyla en iyi modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı yaşanan son olaylara dair ilk defa açıklama yaptı. Açıklamada Karadağ'da müessif olayların yaşandığı ancak Karadağ makamları ile temasların kurulduğu; gözaltındaki Türklerin güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin de alındığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır.

Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."

VİZESİZ GEÇİŞ İPTAL EDİLDİ!

Başkent Podgorica’nın Zabjelo mahalle­sindeki bir eğlence mekanında çıkan olayların ardından yaşanan gelişmelerin ardından polis soruşturma başlatmış ve iki Türk ile beraber olaylar ile bağlantılı olabileceği belirtilen 45 Türk gözaltına alındı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat rejimini geçici olarak askıya alma kararı aldığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

