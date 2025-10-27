Eğlence mekanı çıkışı kavga ülkeyi karıştırdı! 45 Türk gözaltında: vizesiz seyahat kaldırılıyor

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türk vatandaşlarının Karadağ'a 90 gün boyunca vizesiz giriş yaptığı uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.

Spajic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kotor, Budva ve Perast gibi görenleri büyüleyen şehirleri olan Karadağ'a vizesiz geçişin geçici olarak kaldırılması kararı alınacağını bildirdi.

Spajic'in açıklamasında "Yarın, acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına karar vereceğiz. Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, iyi iş birliği ve ittifak ruhuyla en iyi modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

KARADAĞ'DA NELER OLDU? VİZESİZ GEÇİŞ NEDEN KALDIRILIYOR?

Karadağ'a vizesiz geçişin kaldırılmasına neden olan olay, başkent Podgorica’nın Zabjelo mahalle­sindeki bir eğlence mekanında yaşandı.

Yerel güvenlik güçlerinin açıklamasına göre gece yarısından yaklaşık yarım saat sonra çıkan kavgada “kesici silah” kullanıldığını, bir kişinin göğsünden ve kollarından yaralandığını bildirdi.

Bu saldırının ardından polis ve savcılık soruşturması başlarken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki Türk vatandaşı tespit edilip gözaltına alındı. Ayrıca, olaylarla bağlantılı olabileceği belirtilen toplam yaklaşık 45 Türk vatandaşı da farklı adrese müdahalelerle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların yasal konaklama durumları ve ülkede bulundukları süre gibi hususlar da polis tarafından inceleniyor. Polis müdürlüğü, yabancıların konaklama izni ve ceza gerektiren davranışlarının değerlendirilip gerekirse yurtdışına çıkışlarının sağlanacağını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat rejimini geçici olarak askıya alma kararı aldığını açıkladı.

Karadağ Devlet Başkanı Jakov Milatović da, “Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, vatandaşı olsun olmasın suçluların cezasız kalmaması ve toplumun huzurunun korunması” mesajını vererek, kolektif suçlama ya da halkın geneline yönelik damgalamaya kesinlikle yer olmadığını vurguladı.