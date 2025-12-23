Son Dakika | Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Katar'da neden gözaltına alındığını açıkladı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” tutuklanan Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı.

Şensözlü şunları ifade etti:

"Köşe yazarı olmamdan dolayı yurtdışına, davet, mekan açılışı, otel açılışına gittiğim doğrudur. Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasindaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat alarak baska bir erkekle tanışmasına aracılık etmedim.

Kimseyi fuhuşa tesvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım.

İş adamlarından ya da ünlülerden tarafıma beni bir kadınla tanıştır şeklinde teklif içeren bir mesaj gelmemiştir geldiyse de şaka amaçlı gelmiştir. Fuhuşa teşvik etmedim. After partilere gitmem. Uyuşturucu ile ilgili bilgim yok.

Ben Dubai’de herhangi bir sekilde yakalaması olan kimseyle görüşmedim . Bu kisilerden bilgi getirmedim. Hediye eşya almadim.

Katar'da üç dört hafta önce gözaltına alınma nedenim kesinlikle fuhuş yahut kıyafetimden dolayı değil. Eğlence için mekana girerken dört tane sivil polis yanima geldi çantanın sadece kadınlar tarafından kullanıldığını ifade etmesinden dolayi alınıp bırakıldım.

Kasim Garipoğlu isimli iş adamını camiada herkes tanır. Sık sık parti düzenler. Bu partilere kimlerin gittigini biliyorum.

Partilerde uyusturucu kullanılmış olabilir. Dogrudan görgüm yoktur. Bu partiler sonunda kiz getiren yahut orada tanisip seks yapilmis olabilir. Partilerin icerikleri hakkinda daha sonra ayrintili hatirladiklarimi anlatmak isterim. Mehmet Ali GÜL yurt dışından yabancı arkadaşlarını getirip ivent organizasyonu yapan kişidir.’"