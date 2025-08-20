Son dakika | Ciğerlerimiz yanıyor! Bolu’da orman yangını

Bolu’da Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkiinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar sebebiyle büyüyen yangına müdahaleye başlarken bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI!

Ekipler tarafından yangın söndürme çalışmaları sürerken çevre illerden de su tankeri takviyesi istendi. Yangın sebebiyle Mengen-Devrek karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Bolu Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, Jandarma, Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Yangının çıkış sebebi, henüz belirlenememiş olup gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...