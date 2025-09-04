Son Dakika | CHP'den YSK'ya kongre başvurusu

CHP, 39. Olağan Kurultayı sürecinde İstanbul ilçe kongrelerinin tek tek iptal edilmesinin ardından YSK'ya itirazda bulundu.

CHP KONGRE İPTALLERİ İÇİN YSK'YA BAŞVURDU

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi hakkında açılan dava kapsamında kongreyi iptal ederek CHP İl Yönetimi'nin görevden alınmasına karar verdi.

Kararın ardından tartışmalar sürerken CHP'nin 39. Olağan Kurultayı hazırlıkları kapsamında düzenlenecek Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt, Tuzla ve Başkaşehir kongrelerini iptal etti.

İlçe kongrelerinin birer birer iptal edilmesinin ardından CHP'den karşı hamle geldi.

CHP, İstanbul'da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

KARARI YSK VERECEK

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı olduğu vurgulandı.

Dilekçede; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların, söz konusu tedbir kararına dayanılarak kongreleri iptal etmesinin tam kanunsuzluk teşkil ettiği belirtildi. Seçimlerin Anayasa’nın 79'uncu maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ve başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği belirtildi. Başvuruda, YSK’nın seçim hukukunda tam kanunsuzluk yetkisini kullanarak, ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi.

İstanbul’da CHP’nin 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek. Belirtilene gören karara ilişkin görüşme yapmak üzere ilçe seçim kurulu 5 Eylül'de saat 14.300'da toplanacak.

