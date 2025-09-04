Son dakika | CHP kongrelerine art arda engelleme!

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin tartışmalar sürerken; mevcut yönetimin tedbiren görevden alınması ve halihazırda devam eden kongre sürecinin durdurulması yönündeki kararının ardından, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül'de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi'nin durdurulduğunu bildirdi.

Ataşehir'in ardından Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda İlçe Seçim Kurulu, 13 Eylül'de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi'nin durdurulduğunu duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderdiği yazı şöyle:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, '39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar verilmiştir."

ESENYURT VE SARIYER İLÇE KONGRESİ DE ENGELLEME



Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan yeni kararlar geldi. İlçe Seçim Kurulları, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçici tedbir kararının üzerine CHP'nin Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer'deki 39. Olağan İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi. Kongrelerin 13-14 Eylül'de yapılması planlandığı ifade ediliyordu.