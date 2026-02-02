Son dakika | Cevizlibağ kız yurdundaki taciz skandalı hakkında iddianame!

Son dakika | Cevizlibağ kız yurdundaki taciz skandalı hakkında iddianame!
Yayınlanma:
İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve taciz içerikleri görüntülere ilişkin iddianame hazırlandı. Sanıklardan biri hakkında 21 yıla kadar 3 sanık hakkında 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajlar yazılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklardan biri hakkında 21 yıla kadar, 3 sanık hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cevizlibağ Kız Yurdu'ndaki skandalda 4 kişi tutuklandıCevizlibağ Kız Yurdu'ndaki skandalda 4 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında, yaz aylarında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta yapılan tadilat çalışmaları sırasında, işçilerden bir kısmının yurtta konakladığı belirlendi. Bu süreçte, yaz tatili nedeniyle yurtta kalmayan öğrencilere ait ve yönetimin sorumluluğunda bulunan kilitli dolapların kırıldığı, bazı eşyaların çalındığı tespit edildi.

İddianamede, bazı öğrencilere ait iç çamaşırlarının üzerine çeşitli figürler çizildiği, ranzalara sosyal medya hesaplarının yazıldığı, kişisel eşyaların karıştırıldığı ve ele geçirilen GSM hatları üzerinden öğrencilere mesaj gönderilerek rahatsız edildikleri iddialarına yer verildi. Yaşanan olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede sanık Haci Üstünay hakkında, "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "cinsel taciz" suçundan 8 yıl 4 ay 15 günden 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar Mohammadamın Rezaeıgolmısheh, Orhan Dilsiz ve Salar Amını hakkında ise "nitelikli hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, gönderildiği Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Türkiye
Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Sertaç toprağa verildi
Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Sertaç toprağa verildi
Film gibi kurye soygununun altında döviz bürosu sahibi çıktı!
Film gibi kurye soygununun altında döviz bürosu sahibi çıktı!
Kaldırım taşıyla darbedilmişti! Genç kadından yardım çığlığı: Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak
Kaldırım taşıyla darbedilmişti! Genç kadından yardım çığlığı: Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak