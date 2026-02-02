Son dakika | Cevizlibağ kız yurdundaki taciz skandalı hakkında iddianame!

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajlar yazılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklardan biri hakkında 21 yıla kadar, 3 sanık hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cevizlibağ Kız Yurdu'ndaki skandalda 4 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında, yaz aylarında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta yapılan tadilat çalışmaları sırasında, işçilerden bir kısmının yurtta konakladığı belirlendi. Bu süreçte, yaz tatili nedeniyle yurtta kalmayan öğrencilere ait ve yönetimin sorumluluğunda bulunan kilitli dolapların kırıldığı, bazı eşyaların çalındığı tespit edildi.

İddianamede, bazı öğrencilere ait iç çamaşırlarının üzerine çeşitli figürler çizildiği, ranzalara sosyal medya hesaplarının yazıldığı, kişisel eşyaların karıştırıldığı ve ele geçirilen GSM hatları üzerinden öğrencilere mesaj gönderilerek rahatsız edildikleri iddialarına yer verildi. Yaşanan olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede sanık Haci Üstünay hakkında, "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "cinsel taciz" suçundan 8 yıl 4 ay 15 günden 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar Mohammadamın Rezaeıgolmısheh, Orhan Dilsiz ve Salar Amını hakkında ise "nitelikli hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, gönderildiği Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.