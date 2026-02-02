Oğulun kan donduran ihaneti babayı canından etti! Katiller etleri yerken yakalandı

İzmir’in Lale Mahallesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında, 25 Aralık’ta meydana gelen olayda, Erdinç Kavurt'un eşi, polise eşinin evde bıçaklandığını bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, Kavurt’un hayatını kaybettiği belirlenirken yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 26 Aralık'ta Kavurt'un oğlu Ş.Y.K. ile arkadaşları A.M.S. (19), H.Ş. (42), H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A.’yi (52) gözaltına aldı.

ARKADAŞLARINA BABASININ KASASINI SÖYLEMİŞ!

Polis ekiplerinin Ş.Y.K.'nın mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilere, evde babasına ait çelik kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, ardından şüphelilerin hırsızlık amacıyla eve girdiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Kavurt'un çelik kasayı almaya çalışan şüphelilerin seslerini duyup uykusundan uyandığı ve müdahale etmek isterken bıçaklandığı öğrenildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Soruşturma kapsamında, olay günü A.M.S. ile H.Ş.'nin eve girdiği, 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı, diğer 2 şüphelinin ise kaçmak için otomobille mahallede beklediği belirlendi. Aynı zamanda, şüphelilerin olayı gerçekleştirmeden önce bölgede keşif yaptıkları, iş yerlerine ait güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettikleri belirlendi.

Evde yapılan incelemelerde ise, bahçedeki bazı eşyalar ile buzdolabındaki etlerin alındığı tespit edildi. Hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Söz konusu görüntülerde; bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ve H.Ş.'nin çeşitli eşyaları alıp evden ayrıldığı anlar yer aldı.

ÇALDIKLARI ETLERİ YERKEN YAKALANDILAR!

Şüphelilerin, olay günü evdeki buzdolabından çaldıkları etleri pişirip yerken yakalandıkları belirlendi. Ş.Y.K.'nin ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği ve olayla bağlantısının olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.S., H.Ş., R.T. ve H.A. (52) tutuklandı. Kavurt'un oğlu Ş.Y.K., diğer H.A. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.