Dilruba'nın katledilişinin altından büyük bir aile dramı çıktı!

Yayınlanma:
Balıkesir’de Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle katleden Burak İnci (27), ‘Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, kan donduran bir iddia ortaya attı. Sanık, savunmasında "Üvey babası olan A.O.'nun kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim" dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Burak İnci, 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs günü İnci tarafından darbedilince konu ile ilgili şikayette bulunarak İnci hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. Burak İnci, 22 Mayıs 2025 tarihinde uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisinde yer alan sitenin 1'inci katındaki evine gitti.

SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ!

Burada çıkan tartışmada Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından bıçakladı, daha sonra ise evin balkonundan atlayarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Dilruba Elif Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, Dilruba Elif Çetin Antalya'da toprağa verildi.

DURUŞMA BU SÖZLERLE BUZ KESTİ!

Burak İnci hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci, mahkemede yaptığı savunmada Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını fakat kısa sürede barıştıklarını ileri sürdü. Burak İnci, savunmasında kan donduran bir iddiada bulunarak “Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu, kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi” dedi.

Dilruba'yı 4 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Birinden "30 bin lira aldım" deyince...Dilruba'yı 4 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Birinden "30 bin lira aldım" deyince...

Sözlerinin devamında, “Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı.” diyen İnci, “Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" ifadelerini kullandı.

ÜVEY BABA TANIK OLARAK DİNLENDİ!

Duruşmada, Dilruba Elif Çetin'in annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. Annesi öldükten sonra da Dilruba ile sürekli görüştüğünü, işi gereği Bursa'dan bazı hafta sonları kendisini ziyaret etmek için Erdek’e gittiğini ifade eden A.O., “Dilruba'nın annesi 2007 yılında kanserden öldü. O günden sonra Dilruba ile ben ilgileniyorum. Kendisine araba dahi satın aldım. İşim Bursa'da olduğu için hafta sonları ziyaret için Erdek'e yanına gidiyordum." dedi.

Erdek’te korkunç cinayet: Genç kadın vahşice öldürüldüErdek’te korkunç cinayet: Genç kadın vahşice öldürüldü

A.O., sözlerinin devamında "Dilruba bir ara bana, 'Satın aldığın arabayı al. Burak elimden alıp satmak istiyor' diyerek teklifte bulundu. Olaydan bir hafta önce de Erdek'te olduğum sırada, evin balkonunun altına gelen sanık, Dilruba'yı unutamadığını belirtip, benimle konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmedim” ifadelerini kullandı.

“LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUĞUM İÇİN AĞACIN ALTINA SAKLANDIM”

İnci, savunmasının devamında “Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Dilruba'yı bıçakladıktan sonra balkondan atladım. Bacaklarım kırıldı. Linç edilmekten korktuğum için aracın altına saklandım. Bu sırada Dilruba'nın yaşamasını çok istedim. O yüzden 112'yi arayıp, ekiplerin hemen gelmesini söyledim. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak:DHA

