Cevizlibağ Kız Yurdu'ndaki skandalda 4 kişi tutuklandı

Zeytinburnu’nda bulunan Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajlar yazılması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 2’si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Son dakika | KYK Kız Yurdu'ndaki skandalda yakalama kararı çıkarıldı

EGM AÇIKLAMA YAPTI

Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verdikleri, taciz içeren mesajlar bıraktıklarının belirlenmesinin ardından yakalanan 4 zanlının, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandığını duyuruldu.

Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şahıs, adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklandı." ifadeleri kaydedildi.