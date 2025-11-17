Son dakika | Böcek ailesi faciasında ilaç şirketinin sahibi de gözaltına alındı
İstanbul Fatih’teki bir otelde kalan Almanya'dan gelen Böcek Ailesi Ortaköy ziyaretlerinin ardından felaket yaşadı. İki çocuk ve anne öldü. Baba hala entübe. Böcek ailesinin yaşadığı felaket için ilk olarak kumpir ve midye zehirlenmesi denmişti.
OTELİN İLAÇLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma başladıktan sonra gözaltılar oldu. Otele mühür vuruldu. Otelde başka turistlerin de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmalarının ardından otelin ilaçlandığı ortaya çıktı.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ: İLAÇ ŞİRKETİ SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Böcek ailesinin yemek yediği yerlerdeki dört kişi, otelin sorumlusu, ilaçlama şirketinin sahibi, ilaçlamayı yapan kişi ve otelin yakınındaki bir fırıncı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
Bugün soruşturma kapsamında oteldeki 2 resepsiyonist ve ilaç şirketi sahibi de gözaltına alındı
Gözaltında olan şüpheli listesi:
1- Lokumcunun sahibi
2- Kokoreçcinin sahibi
3- Midyeci
4- Kafe işletmecisi
5- Otel sorumlusu
6- İlaçlama şirketinin sahibi
7- İlaçlamayı yapan kişi
8- Otel yakınındaki fırıncı
9- Otel görevlisi
10- Otel Görevlisi
NUMUNELER İNCELEME ALTINDA
Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, analiz süreci Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında devam ediyor. Hayatta kalan baba Servet Böcek’in tedavisinin hastanede sürdüğü devam ederken, hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak toksikolojik analizler ve laboratuvar raporlarının ardından netlik kazanacak.