Son dakika | Bebeğini çöp konteynerine atmıştı! Anne tutuklandı

Yayınlanma:
İstanbul Beşiktaş'ta bir çöp konteynerinde yanmış ve vücudunda kesikler olan yenidoğan bir bebek bulunmuştu. Bebeğin annesi E.A. tutuklandı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana gelen korkunç olayda, sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemelerde yaşamını yitiren bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI!

Yeni doğduğu ve göbek kordonunu kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri ise, 3 çocuk annesi E.A.’yı gözaltına aldı.

Şüpheli anne, Cinayet Büro’daki işlemlerinin ardından “birinci derece yakınını kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edilirken annenin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜP ALIŞVERİŞE GİTMİŞ!

E.A.’nın emniyette verdiği ifadede, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenilirken daha sonra, bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı ve market alışverişine çıktığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak:AA

