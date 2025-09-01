İstanbul'un en lüks semtinde kan donduran olay! Yanmış bebek cesedi bulundu anne gözaltında

İstanbul'un en lüks semtinde kan donduran olay! Yanmış bebek cesedi bulundu anne gözaltında
Yayınlanma:
İstanbul'un en lüks semti Ortaköy'deki bir çöp konteynerinde vücudunda yanık ve kesikler olan bir bebek cesedi bulundu. Anne gözaltına aşındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün (31 Ağustos) belediyenin temizlik personeli çöp konteynerı kenarında bebek cesedi buldu.

İstanbul'un en lüks semti Ortaköy'deki Çevirmeci Caddesi'nde çöp yanına atılan bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu görüldü.

Temizlik personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği öğrenildi. Bebeğin cinsiyeti belirlenemedi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebek, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Türkiye
Kanal İstanbul kıskacı üç ilçeyi sardı: 2 milyar TL'lik satış
Kanal İstanbul kıskacı üç ilçeyi sardı: 2 milyar TL'lik satış
“İktidar ikinci afeti borçla yaşattı”
“İktidar ikinci afeti borçla yaşattı”
Alışveriş merkezi önünde cinayet! Genel müdür göğsünden bıçaklandı
Alışveriş merkezi önünde cinayet! Genel müdür göğsünden bıçaklandı