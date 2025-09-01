İstanbul'un en lüks semtinde kan donduran olay! Yanmış bebek cesedi bulundu anne gözaltında

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün (31 Ağustos) belediyenin temizlik personeli çöp konteynerı kenarında bebek cesedi buldu.

İstanbul'un en lüks semti Ortaköy'deki Çevirmeci Caddesi'nde çöp yanına atılan bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu görüldü.

Temizlik personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği öğrenildi. Bebeğin cinsiyeti belirlenemedi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebek, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.