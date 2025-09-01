Çöp konteynerinde yanmış bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran detay ortaya çıktı

Yayınlanma:
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan ve vücudunda yanık ve kesik izleri olan bebek cesedi insanlıktan utandırdı. Olaya ilişkin anne E.A. gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri devam eden E.A.’nın bebeği makasla öldürüp konteynere bıraktıktan sonra markete alışveriş yapmaya gittiği öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş’a bağlı Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana gelen korkunç olayda, sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yaşamını yitiren bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu belirlendi.

istanbul-besiktasta-bebeginin-cesedini-891981-264915.jpg

ANNE GÖZALTINA ALINDI!

Yeni doğduğu ve göbek kordonunu kesildiği tespit edilen bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kan donduran olayın şüphelisi olarak 3 çocuk annesi E.A.’yı tespit etti. E.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜP ALIŞVERİŞE GİTMİŞ!

Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.A.'nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. E.A.’nın daha sonra, bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı ve market alışverişine çıktığı ortaya çıktı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

