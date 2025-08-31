Çöp konteyneri yanında yanmış bebek cesedi bulundu

Beşiktaş'ta bir çöp konteyneri kenarında yanmış bebek cesedi bulundu.

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

TEMİZLİKÇİ ŞANS ESERİ BULDU

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER VAR

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

