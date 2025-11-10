Son dakika| Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bir depremle daha sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın duyurduğu sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir'de son günlerde beşik gibi sallanmaya devam ederken AFAD, saat 18:20 sıralarında bir sarsıntı daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, ilçede 3.9 büyülüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 6.66 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BAŞKA DEPREMLERİ ETKİLER Mİ?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sındırgı'da meydana gelen depremlerin çevre bölgelerdeki depremi etkilemeyeceğini söyledi.

Ercan, "Sındırgı‘da olan depremler ne İzmir’de ne kuzey Marmara’da ne Bursa’da ne Denizli’de ne Muğla’da olacak depremleri tetiklemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

