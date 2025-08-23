Son dakika | Balıkesir bu kez 4.1 ile sallandı!

Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıkladığına göre sarsıntı, yerin 6.98 kilometre altında yaşandı.

Balıkesir’ın Sındırgı ilçesinde, peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün saat 10.46'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 14.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilirken depremin yerin 6,98 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

deprem.png

ŞEHİR GEÇTİĞİMİZ GÜN DE SALLANMIŞTI!

Sındırgı’da, geçtiğimiz gün de saat 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve vatandaşlar panik içinde sokaklara dökülmüştü. Depremin İzmir’den de hissedildiği kaydedilmişti.

Son dakika | Sındırgı'da 3.6'lık deprem!Son dakika | Sındırgı'da 3.6'lık deprem!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

