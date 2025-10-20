Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında kime ne kadar hapis istendi
Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş dosyasında aylardır beklenen iddianame tamamanlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianemede, 40'ı tutuklu 200 kişinin ismi yer aldı. İddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.
CHP'Lİ 7 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianame kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında hapis cezaları talep edildi.
İşte istenen cezalar:
Aziz İhsan Aktaş: 704 yıl
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 415 yıl
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya: 6 yıldan 18 yıla kadar
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 12 yıl
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: 12 yıl
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: 12 yıl
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 12 yıl
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: 9 yıl