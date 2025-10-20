Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında kime ne kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hangi isme ne kadar ceza istendi? İşte detaylar...

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş dosyasında aylardır beklenen iddianame tamamanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianemede, 40'ı tutuklu 200 kişinin ismi yer aldı. İddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.

CHP'Lİ 7 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianame kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında hapis cezaları talep edildi.

İşte istenen cezalar:

Aziz İhsan Aktaş: 704 yıl

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 415 yıl

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya: 6 yıldan 18 yıla kadar

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 12 yıl

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: 12 yıl

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: 12 yıl

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 12 yıl

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: 9 yıl

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

