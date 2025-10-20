Son dakika | CHP'li 6 Belediye Başkanı hakkında 'tutukluluğa devam' kararı

Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan CHP'li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başta olmak üzere CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Zeydan Karalar tutuklanmasına neden olan kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak isimlendirilen dosyada yeni bir karar verildi.

6 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Avukat Hüseyin Ersöz, Cuma günü tefrik kararı verilen dosyada, bugün inceleme yapıldığını bildirdi.

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini kaydetti.

Ersöz, paylaşımında "Bu uygulama, 'iddianame Mahkemeye gönderilmeden hemen önce', iddianame değerlendirme kararı verilmesi ve tensip zaptı düzenlenmesi için Mahkemeye zaman kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen son tutukluluk incelemesi olarak da nitelendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

